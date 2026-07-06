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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle

Rudolstadt (ots)

Am Sonntag, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 21.00 Uhr, wurde auf der B 90, Höhe Groschwitz in Fahrtrichtung Stadtilm, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Insgesamt durchliefen in diesem Zeitraum 2787 Fahrzeuge die Kontrollstelle. 159 Fahrzeugführer hielten sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h für PKW oder 60 km/h für LKW. 67 Fahrer müssen mit einem Bußgeldbescheid rechnen, 3 davon mit einem Fahrverbot. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 147 km/h bei dem Fahrer eines PKW.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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