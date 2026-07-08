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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Reifenplatzer auf B 88 - zwei Personen verletzt

Königsee/Rottenbach (ots)

Auf der B 88 zwischen Königsee und Rottenbach sind am Dienstagabend, dem 7. Juli 2026, zwei Jugendliche bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Der 16-jährige Fahrer eines Simson-Mopeds war gegen 20 Uhr gemeinsam mit einer 14-jährigen Mitfahrerin auf der B 88 von Unterköditz in Richtung Rottenbach unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen platzte während der Fahrt plötzlich ein Reifen des Mopeds. Dadurch stürzten beide Jugendlichen.

Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die 14-Jährige wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass für das Moped keine erforderliche Haftpflichtversicherung bestand. Zudem ergaben sich Hinweise auf technische Veränderungen, durch die die Betriebserlaubnis erloschen sein könnte. Das Fahrzeug wurde zur weiteren Prüfung sichergestellt.

Gegen den 16-jährigen Fahrer wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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