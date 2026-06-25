Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw und Fahrrad stoßen zusammen - Kind schwer verletzt

Rudolstadt (ots)

Am Mittwoch, dem 24.06.2026, gegen 13:15 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer die Keilhauer Straße in Rudolstadt, als plötzlich ein Kind mit seinem Fahrrad die Fahrbahn überquerte.

Der Fahrzeugführer leitete umgehend eine Bremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Das Kind wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden.

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