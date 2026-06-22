Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer ohne Führerschein verursacht Schaden

Schleiz (ots)

Am Sonntag, dem 21.06.2026, gegen 17:00 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall in der Geraer Straße in Schleiz informiert.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein 40-jähriger Pkw-Fahrer beim Rückwärtsfahren einen Maschendrahtzaun sowie einen Container beschädigt hatte.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde zudem bekannt, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Fahrzeughalterin befand sich während des Fahrmanövers als Beifahrerin im Pkw und wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Auch gegen die Halterin wird ermittelt, da sie zugelassen haben soll, dass eine Person ohne erforderliche Fahrerlaubnis ihr Fahrzeug führte.

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