Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrradfahrerin mit über 2,2 Promille unterwegs
Rudolstadt (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte am Sonntag, dem 21.06.2026, gegen 03:45 Uhr in der Caspar-Schulte-Straße in Rudolstadt eine Fahrradfahrerin fest.
Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der 40-Jährigen einen Wert von über 2,2 Promille. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem erfolgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus.
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