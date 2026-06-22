Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrradfahrerin mit über 2,2 Promille unterwegs

Rudolstadt (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte am Sonntag, dem 21.06.2026, gegen 03:45 Uhr in der Caspar-Schulte-Straße in Rudolstadt eine Fahrradfahrerin fest.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der 40-Jährigen einen Wert von über 2,2 Promille. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem erfolgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus.

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