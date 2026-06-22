Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer bei Unfall verletzt

Unterwellenborn (ots)

Am Sonntag, dem 21.06.2026, gegen 15:30 Uhr kam es in der Könitzer Straße in Unterwellenborn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen Mopedfahrer und einem Pkw.

Bei einem Abbiegevorgang stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Jugendliche wurde dabei verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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