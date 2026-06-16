Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann von Personengruppe angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Saalfeld (ots)

Am Samstag, dem 13.06.2026, wurde die Polizei gegen 22:00 Uhr über eine Körperverletzung in Saalfeld informiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mann während des Marktfestes in Saalfeld auf dem Weg von einer Veranstaltung im Freibad in Richtung Innenstadt. In der Straße "Tiefer Weg" begegnete ihm eine Gruppe von etwa sieben bis acht Personen, darunter auch eine Frau. Als der Mann die Gruppe ansprach, soll ihn ein bislang unbekannter Täter unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Zudem wurde er nach Zeugenaussagen auf die Fahrbahn gestoßen und beleidigt.

Der Geschädigte erlitt mehrere Verletzungen im Kopfbereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0147313/2026 bei der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03672 417-1463 zu melden.

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