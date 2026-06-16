Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Pkw und Moped kollidieren - Mopedfahrer verletzt
Saalfeld (ots)
Am Montag, dem 15.06.2026, ereignete sich gegen 14:30 Uhr in der Gorndorfer Straße in Saalfeld ein Verkehrsunfall.
Eine 86-jährige Pkw-Fahrerin war in Richtung Unterwellenborn unterwegs. Auf Höhe eines Supermarktes beabsichtigte sie, nach links in den Finkenweg abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Moped.
Der Mopedfahrer stürzte infolge der Kollision und verletzte sich. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf.
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