PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Blankenstein

Rosenthal am Rennsteig (ots)

Bereits am Donnerstagnachmittag kam es in Blankenstein, einem Ortsteil von Rosenthal am Rennsteig, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Ein 13-jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Rennsteig beziehungsweise die Straße des Friedens und kollidierte dabei mit dem von einer 41-jährigen Frau geführten Opel. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der junge Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum Fahrverhalten der beiden Beteiligten machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 4310 entgegen. Bitte geben Sie dabei die Vorgangsnummer 0145544 an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 15:02

    LPI-SLF: Brand eines Lkw - Polizei sucht Zeugen

    Schwarzatal (ots) - Am Montag, dem 15.06.2026, wurde die Polizei gegen 00:14 Uhr über einen Fahrzeugbrand in der Bahnhofstraße in Oberweißbach auf Höhe des Bahnhofs informiert. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass ein geparkter Lkw in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte das Fahrzeug bereits mehrere ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 09:55

    LPI-SLF: S-Pedelec-Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss unterwegs

    Saalfeld (ots) - Am 13.06.2026 gegen 19:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Schenkendorfstraße in Saalfeld einen 51-jährigen Fahrer eines S-Pedelecs. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug keine erforderliche Pflichtversicherung bestand. Zudem war der Mann nicht im Besitz der für das Führen eines S-Pedelecs notwendigen Fahrerlaubnis. ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 09:50

    LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessungen - 89 km/h statt erlaubter 40 km/h

    Unterwellenborn (ots) - Am Sonntag, den 14.06.2026, führte die Polizei auf der B281 im Bereich Vogelschutz Geschwindigkeitsmessungen durch. In diesem Streckenabschnitt gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Insgesamt wurden 1.553 Fahrzeuge gemessen. Dabei stellten die Beamten 377 Geschwindigkeitsverstöße fest. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 89 km/h und lag damit mehr als doppelt so hoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren