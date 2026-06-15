Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Blankenstein

Rosenthal am Rennsteig (ots)

Bereits am Donnerstagnachmittag kam es in Blankenstein, einem Ortsteil von Rosenthal am Rennsteig, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Ein 13-jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Rennsteig beziehungsweise die Straße des Friedens und kollidierte dabei mit dem von einer 41-jährigen Frau geführten Opel. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der junge Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum Fahrverhalten der beiden Beteiligten machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 4310 entgegen. Bitte geben Sie dabei die Vorgangsnummer 0145544 an.

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