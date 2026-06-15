Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines Lkw - Polizei sucht Zeugen

Schwarzatal (ots)

Am Montag, dem 15.06.2026, wurde die Polizei gegen 00:14 Uhr über einen Fahrzeugbrand in der Bahnhofstraße in Oberweißbach auf Höhe des Bahnhofs informiert.

Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass ein geparkter Lkw in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte das Fahrzeug bereits mehrere Tage an der Örtlichkeit gestanden.

Verletzt wurde durch den Brand niemand. Allerdings wurde die Fahrerkabine des Lkw vollständig zerstört.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit wird sowohl wegen fahrlässiger als auch vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich des Bahnhofs gemacht haben, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0147894/2026 bei der Kriminalpolizei Saalfeld unter der Telefonnummer 03672 417-1464 zu melden.

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