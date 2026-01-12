Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Rauenstein (ots)
Am Montagmorgen kam es in der Bahnhofstraße in Rauenstein zu einer Verkehrsunfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte zwischen 07.45 Uhr bis gegen 09.00 Uhr einen geparkten, grauen VW Passat. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0008646 an die Polizei in Sonneberg.
