Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisster Mann aus Sonneberg

Bild-Infos

Download

Sonneberg (ots)

Seit dem 06.08.2025 wird der 54-jährige Frank Luthardt aus Sonneberg vermisst. Herr Luthardt ist möglicherweise mit einem schwarzen VW Passat älteren Baujahrs mit dem Kennzeichen SON-FL71 oder mit einem Motorrad der Marke KTM mit dem Kennzeichen SON-FL7 unterwegs. Als dieser letztmalig gesehen wurde, fuhr dieser mit dem Motorrad und trug dabei einen Motorradanzug mit einem auffälligen Red-Bull-Logo. Beschrieben wird Herr Luthardt wie folgt:

- ca. 170 cm groß - schlank - kurze dunkle Haare mit grauem Ansatz

Hinweise zur vermissten Person nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675/8750 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell