Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Streitigkeit löst Polizeieinsatz aus

Neuhaus am Rennweg (ots)

In den Nachmittagsstunden des Samstags, 06.04.2024, kam es in einer Spielothek in Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) zum Streit zwischen dem Betreiber und einem 52-jährigen Gast, welcher bereits Hausverbot hatte.

Nachdem der Betreiber den alkoholisierten Mann abermals der Lokalität verwies, wählte dieser den Notruf der Polizei und gab an, angegriffen worden zu sein.

Bei den Ermittlungen vor Ort konnte festgestellt werden, dass diese Äußerung des Mannes frei erfunden war. Zudem kam die Dreistigkeit des 52-jährigen. Gegenüber den eingesetzten Beamten gab er den Wunsch an, von der Polizei nach Hause gefahren werden zu wollen. Dem Wunsch kamen die Beamten nicht nach und der Mann erhielt einen Platzverweis.

Zum Einsatz kamen Polizeibeamte der Dienststellen aus Sonneberg sowie aus Saalfeld.

Der Mann muss sich nun wegen eines Hausfriedensbruchs sowie des Verdachts eines Notrufmissbrauchs verantworten.

