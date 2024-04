Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrskontrolle

Saalfeld (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 15.45 Uhr bis 17.00 Uhr erfolgte in Saalfeld im Bereich Auf dem Graben / Schloßstraße eine Verkehrskontrolle. Es kam im Vorfeld zu mehreren Bürgerbeschwerden über die Nichteinhaltung der dort aktuellen Einbahnstraßenreglung. Insgesamt wurde gegen 15 Verkehrsteilnehmer ein Verwarngeld erhoben, da sie sich nicht an die vorgeschriebenen Verkehrsregeln hielten.

