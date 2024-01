LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Unterwellenborn (ots) - Am Montag, gegen 17.50 Uhr, befuhr der 48-jährige Fahrer eines PKW in Kamsdorf die Zollhäuser Straße in Richtung Unterwellenborn. An der Einmündung Ferdinand-Chelius-Straße wollte er nach links abbiegen. Hier kollidierte er mit der 16-jährigen Fahrerin eines Mopeds. Das Mädchen wurde durch den Aufprall über die Motorhaube des Fahrzeuges geschleudert und zog sich dabei Verletzungen zu. Sie ...

