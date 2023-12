Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Lobenstein (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 02.00 Uhr, wurde der 29-jährige Fahrer mit seinem PKW in Bad Lobenstein am Markt einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann offenbar nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin wurde mit ihm ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Methamphetamin. Mit dem Mann wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt.

