Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung an PKW gesucht

Plothen (ots)

Am Donnerstagabend beschädigten bislang Unbekannte die Reifen an einem in Plothen abgestellten PKW, sodass nun Zeugen gesucht werden. Im Zusammenhang mit dem in der Plothenbachhalle stattfindenden Bürgerdialog der AFD wurden durch Unbekannte zwischen 17:30 Uhr bis gegen 20:45 Uhr spitze Gegenstände in alle vier Reifen des geparkten Dacia eingebracht. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können melden sich bei der Polizei in Schleiz oder der KPI Saalfeld unter 03672-417 1464.

