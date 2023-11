LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Schleiz (ots) - Am Donnerstag, gegen 13.40 Uhr, befuhr der 15-jährige Fahrer eines Mopeds in Schleiz die Ludwig-Jahn-Straße und wollte in die Goethestraße abbiegen. Während des Abbiegevorganges kam er zu Fall und rutschte unter ein abgeparktes Fahrzeug. Der Jugendliche zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

