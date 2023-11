Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand: 26-Jähriger wurde vorläufig festgenommen

Probstzella (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Brand in der Bahnhofstraße in Probstzella. Zeugen bemerkten kurz vor 08 Uhr Feuer in einem Anbau und informierten Feuerwehr und Polizei. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass ein 26-Jähriger (nicht ortsansässig) verantwortlich sein könnte- Anwohner hatten ihn gestellt und an die eingesetzten Polizeibeamten übergeben. Der Mann hatte in dem Anbau offensichtlich Feuer gelegt, welches sich dann unkontrolliert ausbreitete und unter anderem die Hausfassade beschädigte, sodass Sachschaden von ca. 40.000 Euro entstand. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht. Im Laufe des Donnerstags als auch am Freitagvormittag waren Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld sowie ein Brandmittelspürhund im Einsatz. Im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen wurde darüber hinaus bekannt, dass der nunmehr Beschuldigte offensichtlich auch noch mit einem Einbruch in Probstzella in Verbindung steht. Am Freitagmorgen wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft die Vorläufige Festnahme des 26-Jährigen aufgehoben, die Ermittlungen insgesamt dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell