Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zigarettenautomat gesprengt- Zeugen gesucht

Bad Lobenstein (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde durch Unbekannte ein Zigarettenautomat in der Wurzbacher Straße in Bad Lobenstein gesprengt. Gegen 22:35 Uhr sprengten der/die Täter den Automaten mit einem bis dato unbekannten Sprengsatz- die Spurensicherung erfolgte, die Ermittlungen dauern entsprechend an. Der Automat wurde durch die Detonation aus der Verankerung gerissen, nahezu komplett zerstört und landete mehrere Meter entfernt in einem Vorgarten. Welche Mengen Bargeld und Zigaretten gestohlen wurden ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am Tatort geben können, melden sich bei der Polizei in Schleiz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell