LPI-SLF: Mehrere Segmente Schafzaun entwendet - Zeugen gesucht

Unterwellenborn (ots) - Unbekannte brachen in der zurückliegenden Nacht wiederholt einen Zigarettenautomaten auf - dieses Mal in der Lindenstraße in Unterwellenborn. Eine Zeugin vernahm in der Nacht gegen 02:00 Uhr Geräusche und stellte am nächsten Morgen die Beschädigung fest. Offensichtlich hatten Unbekannte den Automaten brachial geöffnet und anschließend sowohl das Bargeld als auch die Zigaretten gestohlen. ...

