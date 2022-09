LPI-SLF: Kleidung vom Wäscheständer entwendet

Tegau (ots) - Unbekannte betraten vermutlich in der Nacht zum Mittwoch unberechtigt das Gelände einer Firma am Steinbruch in Tegau, zerschnitten mindestens 100 Meter Elektrokabel im Wert von etwa 750 Euro und ließen dieses mitgehen. Zeugenhinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: ...

