LPI-SLF: Falsche Polizisten führten Verkehrskontrolle durch

Gräfenwarth (ots) - Am Dienstag kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Brand mehrerer Bungalows im Bereich der Wetterabucht in Gräfenwarth. Aus zunächst unklarer Ursache fing zunächst einer der Bungalows Feuer und stand schlussendlich in Vollbrand. Zwei weiterem angrenzende Gebäude wurden durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen, sodass Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand. Glücklicherweise ...

