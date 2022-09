Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vier Fahrzeug-Führer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Saalfeld (ots)

Insgesamt vier Verstöße, bei denen Fahrzeug-Führer unter Alkohol unterwegs waren, stellten Beamte der Einsatzunterstützung Saalfeld am Dienstag fest. Gegen 16:45 Uhr kontrollierten sie einen 41-jährigen Peugeot-Fahrer in der Straße "Zum Silberstollen" in Saalfeld, bei dem ein gerichtsverwertbare Atemalkoholtest 0,84 Promille zeigte. Gegen 18:48 Uhr war ein 52-Jähriger mit seinem VW in der Reschwitzer Straße in Saalfeld mit 1,45 Promille unterwegs. Nach der Blutentnahme im Klinikum Saalfeld stellten die Beamten den Führerschein des Fahrers sicher. 1,42 Promille zeigte der Alkomat während der Kontrolle eines Iveco-Fahrers gegen 19:20 Uhr im Königseer Ortsteil Garsitz. Auch er musste eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Die Beamten stellten außerdem den Führerschein des Fahrers sicher. Um 22:30 Uhr ging den Beamten ein 34-Jähriger mit seinem Mazda in der Schwarzburger Chaussee in Rudolstadt ins Netz, der 0,58 Promille in den gerichtsverwertbaren Alkomaten pustete. Alle vier Fahrer erhielten eine Ordnungswidrigkeits- bzw. Strafanzeige.

