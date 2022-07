LPI-SLF: Sachbeschädigung an Fahrzeug - Zeugen gesucht

Meuselbach (ots) - Am Sonntag kam es kurz vor 1 Uhr am Ortseingang Meuselbach aus Richtung Cursdorf zu einem Verkehrunfall, bei dem eine 58-jährige schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand besuchte ein 44-jähriger eine Veranstaltung in der Nähe, fuhr von dort mit seinem Renault Kleinbus davon und fortfolgend in eine Gruppe von mehreren Personen. Eine Fußgängerin wurde seitlich berührt und in den ...

