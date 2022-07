LPI-SLF: Verkehrsundall mit Personenschaden

Pößneck (ots) - Donnerstagvormittag wurde der Einbruch in eine Firma in der Naßäckerstraße in Pößneck festgestellt. Der Täter zerschlug eine Fensterscheibe und gelangte so in die Räumlichkeiten. Aus diesen entwendete er ein E-Bike im Wert von 8.000 Euro. Die Beamten konnten den Dieb ermitteln und fanden das Fahrrad im Keller des 36-Jährigen. Dieser erhielt eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: ...

