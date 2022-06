Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann bei Diebstahl im größeren Stil erwischt - weiteres Diebesgut gefunden, welches bislang keinem Baumarkt/ Unternehmen zugeordnet werden kann: Hinweise erbeten

Rudolstadt/ Saalfeld (ots)

Am Freitagmittag wurde ein Mann beim Ladendiebstahl in einem Großhandels-Supermarkt in Rudolstadt erwischt. Ein Mitarbeiter bemerkte den 21-Jährigen, als er zahlreiche Aufsteckköpfe für elektrische Zahnbürsten im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwenden wollte und informierte die Polizei. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich durch Aussagen des Mitarbeiters weitere Hinweise auf bereits zurückliegende Diebstähle des zwischenzeitlich Beschuldigten aus dem Markt - gegenwärtig wird dieser Umstand geprüft. Bei einer mittels Durchsuchungsbeschluss angeordneten Nachschau in der Wohnung des Beschuldigten in Saalfeld wurden noch weitere Gegenstände, welche möglicherweise aus zurückliegenden Diebstahlshandlungen stammen könnten, aufgefunden. Unter anderem fanden die eingesetzten Beamten mehrere sogenannte "Einhell Power X Change Akkus", 18 V 2,5 Ah in Originalverpackung - möglicherweise stammen diese Gegenstände aus Diebstahlshandlungen aus bislang unbekannten Baumärkten. Bei Bekanntwerden des Verlusts der o.a. Gegenstände in nicht unerheblicher Stückzahl wenden sich Verantwortliche des betroffenen Unternehmens an die Ermittler des Inspektionsdienstes in Saalfeld unter 03671- 560. Die Ermittlungen gegen den 21-Jährigen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell