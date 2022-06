Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht in der Carl-Cetto-Straße in St. Wendel

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Carl-Cetto-Straße, in St. Wendel. Der Geschädigte parkte seinen PKW in der Nacht von Sonntag auf Montag in Höhe des Anwesens 3. Als dieser am Montagmorgen gegen 07:00Uhr zu seinem PKW kam, musste er einen Schaden an der Fondtür und dem Radlauf der Fahrerseite feststellen. Der Unfallverursacher entfernte hatte sich jedoch bereits unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

