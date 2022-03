Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Recklinghausen (ots)

Auf der Bottroper Straße hat es am Montagmittag einen Auffahrunfall gegeben, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollten ein 53-jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus Gladbeck und eine 20-jährige Autofahrerin aus Oberhausen gegen 11.50 Uhr in der Nähe der Hornstraße auf die Zufahrt zu einem Hof abbiegen. Dafür mussten sie verkehrsbedingt abbremsen. Ein 66-jähriger Autofahrer aus Bottrop, der hinten den Beiden unterwegs war, bemerkte das offensichtlich zu spät und fuhr auf das Auto der 20-Jährigen auf. Ihr Auto wurde daraufhin in das Fahrzeug des 53-Jährigen geschoben. Die 20-Jährige, der 53-Jährige und seine 31-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie alle kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Außerdem mussten die drei Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste auch die Bottroper Straße in beide Richtungen gesperrt werden.

