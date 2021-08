Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand nach Hausfriedensbruch

Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 15:00 Uhr kam es im Ortsteil Ückendorf auf der Ückendorfer Straße zu Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte. Zuvor war ein 26-jähriger Mann durch die Mitarbeiter eines Discounter der Filiale verwiesen worden, da er die Kunden belästigte. Da er jedoch erneut das Geschäft betreten wollte wurde die Polizei hinzugezogen. Durch die eingesetzten Beamten wurde dem alkoholisierten Mann ein Platzverweis erteilt, um das Hausrecht des Discounters durchzusetzen. Der junge Mann reagierte jedoch aggressiv und völlig uneinsichtig. Er kündigte mehrfach an, in das Geschäft zurückgehen zu wollen. Daraufhin sollte er zur Durchsetzung des Platzverweises und Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Zu diesem Zweck wurde er an den Armen ergriffen und sollte in den Streifenwagen gesetzt werden. Er widersetzte sich jedoch den polizeilichen Maßnahmen, sperrte sich und versuchte die Beamten zu treten. Letztendlich gelang es den Beamten jedoch ihn am Boden zu fixieren und ihm Handfesseln anzulegen. Anschließend wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

