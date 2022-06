LPI-SLF: Versuchter Einbruch

Föritztal (ots) - Am Sonntag gegen 15:30 Uhr hörte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße "An der Steinach" in Mupperg verdächtige Geräusche in ihrer Wohnung. Als sie nachschaute, stand ihr ein schwarz maskierter Mann gegenüber. Vor Schreck begann die Frau zu schreien. Der Unbekannte rannte daraufhin aus dem Haus und machte sich mit dem Fahrrad in Richtung Heubisch aus dem Staub. Er schnappte sich vor ...

