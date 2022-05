Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit verletzten Moped-Fahrer verursacht und weitergefahren

Chursdorf (ots)

Eine 85-Jährige war am Mittwoch gegen 7:15 Uhr mit ihrem PKW zwischen Chursdorf und Tegau unterwegs. Beim Überholen eines Mopeds fuhr die Fahrerin zu nah an diesem vorbei. Beim Wiedereinscheren kam es zur Berührung mit dem Kleinkraftrad. Der 15-jährige Simson-Fahrer musste bremsen und stürzte in den angrenzenden Straßengraben. Dabei verletzte er sich leicht und wurde vor Ort ärztlich behandelt. Laut seiner Aussage hielt die Verursacherin kurz an und erkundigte sich nach dessen Befinden, bevor sie pflichtwidrig weiterfuhr. Die polizeilichen Ermittlungen führten zur Unfall-Verursacherin, deren Führerschein die Beamten vorläufig sicherstellten. Gegen sie läuft ein Ermittlungsverfahren.

