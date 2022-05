Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Im Laufe des gestrigen Nachmittages bzw. der zurückliegenden Nacht wurden mehrere Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche unter Alkoholeinfluss im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs waren. So wurde kurz vor 15:00 Uhr im Bereich der Fingersteinstraße in Saalfeld ein 56-Jähriger kontrolliert- ein Vortest ergab einen Atemalkoholwert von 0,6 Promille, sodass ein gerichtsverwertbarer Test durchgeführt wurde. Mit 0,8 Promille war ein 48-Jähriger, ebenfalls in Saalfeld, in den Abendstunden unterwegs. Auch er unterzog sich einer gerichtsverwertbaren Alkoholmessung und muss sich aufgrund einer Ordnungswidrigkeit verantworten. Mit mehr als 0,7 Promille Atemalkohol wurde ein 24-Jähriger kurz nach 02 Uhr morgens in der Caspar-Schulte-Straße in Rudolstadt gestoppt- auch hier erfolgte die bereits zurvor erwähnte Messung auf der Polizeidienststelle.

