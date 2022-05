Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfall

Sturz einer Fußgängerin gesucht

Saalfeld (ots)

Am Dienstag zurückliegender Woche (10.05.2022) wurde eine Fußgängerin im Bereich der Lendenstreichstraße in Saalfeld verletzt. Unklar ist bislang jedoch, ob die 78-Jährige alleinig zu Fall kam oder aber mit einem PKW zusammenstieß, als dieser rückwärts fuhr. Gegen 14:20 Uhr nämlich fuhr ein Taxifahrer (Fiat Ducato in blau) die Lendenstreichstraße Höhe Hausnummer 13-09 rückwärts entlang und sah plötzlich die ältere Frau hinter seinem PKW stürzen und hielt an. Offensichtlich trat die Frau vom Fußgängerweg auf die Fahrbahn. Da der Fahrer keinen Anstoß bemerkt hatte und die Frau sich schockbedingt nicht an das Geschehen erinnern kann, werden dringend Zeugen gesucht, welche entweder Hinweise zur Untermauerung eines Sturzgeschehens oder aber eines Zusammenstoßes zwischen PKW und der Person geben können. Am möglicherweise betroffenen PKW konnten keine Beschädigungen festgestellt werden, die Frau kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld entgegen.

