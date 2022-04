Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Supermarkt über Dach - Zeugen gesucht

Sonneberg (ots)

Bereits in der Nacht vom 07.- 08.04.2022 (Nacht von Donnerstag zu Freitag) drangen bislang Unbekannte in einen Supermarkt in der Bettelhecker Straße in Sonneberg ein. Der Spurenlage zufolge betraten der/ die Unbekannten das Dach des Marktes über eine Feuerleiter und beabsichtigen, durch Beschädigung der Dachkonstruktion in die Räumlichkeiten einzudringen. Offensichtlich wurde aufgrund einer Alarmauslösung das Objekt jedoch nicht betreten - dennoch entstand hoher Sachschaden durch die Beschädigungen am Dach sowie im Gebäudeinneren durch u.a. die darauffolgenden Regenfälle. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die KPI in Saalfeld entgegen; das Dach wurden zwischenzeitlich durch einen Verantwortlichen repariert.

