LPI-SLF: Fahrzeug steht in Vollbrand - Ermittlungen zur Brandursache in der KPI Saalfeld

Schleiz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Fahrzeugbrandes in Schleiz im Einsatz. Im Bereich der Ludwig-Jahn-Straße brach kurz nach 00:40 Uhr in einem abgestellten PKW Feuer aus, welches den Daimler schließlich vollständig ausbrennen ließ. In Anbetracht der Situation sowie der vorgefundenen Spuren wird seitens der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld der Verdacht der Brandstiftung geprüft. Eine männliche Person wurde in diesem Zusammenhang aufgegriffen - die Ermittlungen dauern jedoch gegenwärtig noch an. Bei Bekanntwerden weiterer Details zur Brandursache, den Hintergründen sowie zu dem möglichen Tatverdächtigen wird eigenständig nachberichtet. Glücklicherweise wurden keine Personen bzw. weitere Güter durch den Brand verletzt bzw. beschädigt.

