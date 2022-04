Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Personen- und Sachschaden

Schleiz (ots)

Hoher Sachschaden entstand am Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall an der sogenannten "Kauflandkreuzung" in Schleiz. Ein 64-Jähriger befuhr die Oettersdorfer Straße aus Oettersdorf kommend und beabsichtigte, nach links in Richtung Kaufland in Schleiz abzubiegen. Hierbei übersah er offensichtlich einen entgegenkommenden, bevorrechtigten PKW und stieß mit diesem zusammen. In der Folge wurde die 50-jährige Beifahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs leicht verletzt. Durch die Kollission entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Neben einem Abschleppunternehmen war auch die Feuerwehr aufgrund auslaufender Betriebsstoffe um Einsatz. Nach rund einer Stunde wurde die Kreuzung wieder vollends für den Verkehr freigegeben.

