Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl eines hochwertigen PKW

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch zwischen 03:40 Uhr und 07:40 Uhr entwendeten Unbekannte einen grauen Audi A5 Sportback im Wert von etwa 50.000 Euro, der in einer Hofeinfahrt in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Saalfeld geparkt war. Der PKW wurde im Regelfall per Keyless-Go gestartet und geöffnet. Die Diebe überlisteten die Technik und machten sich mit dem Audi auf und davon. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell