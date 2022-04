LPI-SLF: Gasaustritt nach Baggerarbeiten: Zahlreiche Feuerwehren und Einsatzkräfte vor Ort

Schleiz (ots) - Am Mittwoch gegen 0:45 Uhr stellten Polizeibeamte während der Streifenfahrt eine ca. 6 Meter lange und 2 Meter hohe Farbschmiererei an einer Steinwand im Komtursteig in Schleiz fest. Ein politischer Bezug ist nicht erkennbar. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: ...

