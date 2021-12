Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Stöcken: Pkw kommt von Bundesstraße 6 ab und landet im Graben

Hannover (ots)

Am Mittwochmorgen, 15.12.2021, ist ein Mitsubishi-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Beide Insassen flüchteten zu Fuß vom Unfallort - der mutmaßliche Fahrer wurde noch in der Nähe durch die Polizei festgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Unfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Stöcken waren zwei Männer in einem Mitsubishi Colt gegen 06:30 Uhr auf der Bundesstraße (B) 6 aus Hannover kommend in Richtung Nienburg unterwegs. In Höhe der Abfahrt auf die BAB 2 kam der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr über die Schutzplanke, durchbrach dort ein großes Verkehrsschild und kam im Grünstreifen zum Stehen. Beide Insassen stiegen selbstständig aus dem demolierten Auto aus. Die durch einen Zeugen alarmierte Polizei traf wenige Minuten später auf einen 33 Jahre alten Insassen des Unfallfahrzeugs, der versuchte, vor der Polizei zu Fuß zu flüchten. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte den 33-Jährigen noch in der Nähe des Unfallortes festnehmen. Dieser beleidigte die Einsatzkräfte und setzte sich bei der Festnahme zur Wehr. Es handelte sich dabei mutmaßlich um den Fahrer des Mitsubishi. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung vorlag, wurde der Mann mit auf die Polizeidienststelle genommen und eine Blutentnahme angeordnet.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Die Ermittlungen wegen Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und einer Trunkenheitsfahrt dauern an. Außerdem leitete die Polizei Strafverfahren wegen Widerstand und Beleidigung ein. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Für Hinweise zum Unfall melden Sie sich bitte beim Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Rufnummer 0511 109-3817. /mr, nzj

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell