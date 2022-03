Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trickbetrüger-Anrufe - Warnung!

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Im Laufe des gestrigen Montags teilten mehrere Personen, insbesondere aus Saalfeld und Unterwellenborn, trickbetrügerische Anrufe mit. So meldeten sich in einem Fall angebliche Mitarbeiter von Microsoft, welche einen vorgetäuschten Hacker-Angriff am PC des Angerufenenen beheben wollten. Sie beauftragten den Angerufenen sich am PC anzumelden und mehrere "Test-Überweisungen" über sein Online-Bankkonto auszuführen - als der Mann den Betrug bemerkte hatte er bereits über 450 Euro an die Unbekannten überwiesen. Etwas mehr Glück hatte eine 76-jährige Saalfelderin. Ein angeblicher Anwalt kontaktierte die Frau telefonisch und drohte mit einer Kontosperrung, wenn die Angerufene nicht rund 4000 Euro per Einschreiben an die vermeintliche Anwaltskanzlei versenden würde. Aus Unsicherheit bat die Frau die Polizei um Hilfe und konnte so vor einem großen Vermögensschaden bewahrt werden. Wenden Sie sich bei derartigen Anrufen, E-Mails oder Schreiben dieser Art unbedingt an die nächste Polizeidienststelle oder Familienangehörige. Zumeist handelt es sich um betrügerische Handlungen. Überweisen Sie keinesfalls voreilig Bargeld oder geben Informationen zu persönlichen Umständen, Passwörtern/ Anmeldedaten etc. heraus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell