Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall durch Auffahren an Ampel

Rudolstadt (ots)

Am Montagnachmittag wurde eine Verkehrsteilnehmerin durch einen Auffahrunfall an einer Ampel in Rudolstadt leicht verletzt. Die 41-Jährige hielt mit ihrem PKW verkehrsbedingt an einer roten Ampelanlage Am Saaldamm im Bereich des Bahnhofes, als ein herannahender PKW den Umstand offensichtlich zu spät bemerkte und auf den haltenden PKW auffuhr. Die leicht Verletzte wurde zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht, der 21-jährige Unfallverursacher muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell