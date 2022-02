Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Räuberischem Diebstahl gesucht

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Abend kam es in einem Supermarkt, Marktkauf, in Saalfeld zu einem Räuberischen Diebstahl, sodass nun Zeugen gesucht werden. Kurz vor 18 Uhr bemerkte ein Ladedetektiv eine männliche Person, welche technische Geräte in der Bekleidung versteckte und den Kassenbereich passierte, ohne diese Artikel zu bezahlen. Auf Ansprache zum Diebstahl schubste der bislang Unbekannte den Mitarbeiter zur Seite und beabsichtigte, davon zu rennen. Der Detektiv konnte den Mann zunächst an der Jacke festhalten und fiel mit ihm zu Boden - schließlich konnte der Dieb jedoch unerkannt über den Parkplatz in Richtung Tankstelle flüchten. Während seiner Flucht rannte der Unbekannte noch eine Angestellte des Supermarktes um, welche -analog des Ladendetektives - leichte Verletzungen davontrug. Da Bekleidungsgegenstände des Unbekannten durch den Detektiv entrissen werden konnten wurde zum Auffinden des Diebesgutes im Wert von rund 150 Euro sowie zur Identitätsfeststellung des Tatverdächtigen ein Spürhund eingesetzt, nachdem die vorherigen, polizeilichen Maßnahmen nicht von Erfolg gekrönt waren. Der Diensthund brach die Suchmaßnahmen im Bereich der Prinz-Louis-Ferdinand-Straße ab, sodass anhand folgender Personenbeschreibung Zeugen gesucht werden, welche Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können:

- südländisches, äußeres Erscheinungsbild - ca. 1,76 bis 1,80 cm groß, etwa 30 Jahre alt - kurze, schwarze glatte Haare - bekleidet mit heller Jeans, schwarzem Pullover, Turnschuhen

Die Ermittlungen anhand der sichergestellten Bekleidungsgegenstände dauern gegenwärtig an. Hinweise nimmt die KPI Saalfeld unter 03672-417 1464 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell