Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneut zwei hochwertige Fahrzeuge mit "Keyless-Go-System" entwendet

Rudolstadt (ots)

Bereits vergangene Woche wurden zwei hochwertige Fahrzeuge mit dem sogenannten "Keyless-Go-System" aus Rudolstadt entwendet. In der Nacht von Sonntag auf Montag (16.-17.01.2022) kam es zu zwei erneuten Diebstählen dieser Art in der Schloßstraße in Rudolstadt. Ein vor dem Wohnhaus der Eigentümer geparkt abgestellter Mercedes GLE AMG wurde in dieser Nacht durch die bislang unbekannten Täter entwendet, ohne dass es, auch nach umfangreichen, polizeilichen Ermittlungen, Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs gibt. Desweiteren wurde in diesem Tatzeitraum Sonntagabend bis Montagmorgen ein hochwertiger BMW X6 vor einem Wohnhaus, ebenfalls in der Schloßstraße, gestohlen und ist auch seitdem nicht mehr auffindbar. Aufgrund der jeweiligen Zeitwerte der Fahrzeuge wird gegenwärtig von einem Beuteschaden von rund 90.000 Euro ausgegangen. Alle bislang bekannten Verfahren wurden an die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld übergeben, welche um sachdienliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03672-4171464 bitten. Die genaue Art und Weise der Tatbegehung ist Gegenstand der Ermittlungen, möglicherweise verstärken/ hacken die Beschuldigten sich jedoch in das System zwischen Funkempfang des Fahrzeugschlüssels und des PKW, sodass schließlich freier Zugriff besteht. Im Folgenden ergehen polizeilicherseits zum Schutz vor Diebstahl, insbesondere von PKW mit den "Keyless-Go-Systemen", noch folgende Hinweise: -Parken Sie das Fahrzeug nach Möglichkeit in einer Garage, wenn vorhanden -Lassen Sie den/die Fahrzeugschlüssel keinesfalls in unmittelbarer Nähe zum geparkt abgestellten PKW liegen (beispielsweise nicht direkt hinter der Haustür, wenn der PKW 5 Meter entfernt steht) -Nutzen Sie sogenannte "Keyless-Go-Schutzttaschen", welche im Handel verfügbar sind (diese unterbrechen die Signale zwischen Schlüssel und PKW und können so vor Fahrzeugdienstahl schützen.) -Alternativ kann Ihre Werkstatt mitunter das "Keyless-Go-System" deaktivieren bzw. ausschalten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell