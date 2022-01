Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gleich drei Straftaten mit unbekannten Tätern - Zeugen gesucht

Sonneberg (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Mann forderte am Freitag gegen 18:00 Uhr einen 16-Jährigen in der Ernststraße in Sonneberg auf, seine Jacke auszuziehen. Als er dieser Aufforderung nicht gleich nachkam, schlug ihn der Unbekannte mehrfach ins Gesicht, woraufhin der junge Mann zu Boden ging. Nach weiteren Schlägen gab der 16-Jährige die Jacke heraus. Der Täter versucht zudem, die Bauchtasche des 16-Jährigen zu entwenden, was dieser jedoch verhindern konnte. Als ein 18-Jähriger dazwischen gehen wollte, stieß der Räuber diesen zu Boden und flüchtete anschließend mit der Jacke in Richtung Stadtpark. Er konnte folgendermaßen beschrieben werden:

- ca. 170 cm groß - ca. 35 bis 40 Jahre alt - schlanke Gestalt - dunkle (braune) Haare - Vollbart (grau meliert) - spricht Hochdeutsch - augenscheinlich unter Betäubungsmittel-Einfluss - beigefarbene Jacke.

Die anschließende Absuche der Polizei im Stadtgebiet führte zu keinem Ergebnis.

Ebenfalls am Freitag, gegen 18:30 Uhr, drohten zwei Unbekannte einem 22-Jährigen in der Straße "Am Wolkenrasen" in Sonneberg und veranlassten diesen so zum Abheben und Aushändigen von 200 Euro. Danach machten sich die Täter aus dem Staub.

Am Sonntag gegen 19:00 Uhr gab es eine verbale Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße in Sonneberg, wobei ein Unbekannter einem 39-Jährigen mit einem Gegenstand auf den Kopf schlug. Dieser erlitt eine Platzwunde, die im Krankenhaus versorgt werden musste. Die Ermittlungen gegen einen möglichen Tatverdächtigen laufen.

Hinweise zu den drei Straftaten nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen.

