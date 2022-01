Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperverletzung im Einkaufsmarkt

Pößneck (ots)

Samstagabend erhielten zwei Männer Hausverbot in einem Einkaufsmarkt in der Saalfelder Straße in Pößneck. Nachdem die beiden erneut im Markt erschienen, wollte der Verantwortliche das Hausverbot durchsetzen. Daraufhin griffen ihn die Männer an und schlugen ihn. Er erlitt eine Platzwunde an der Schläfe, und die Brille wurde beschädigt. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten ein 33-jähriger und ein 39-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden, auf welche die Personenbeschreibungen passten. Gegen beide wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

