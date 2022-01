Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus Handgelenktasche

Rudolstadt-Schwarza (ots)

Ein Unbekannter nutzte die Gelegenheit und eignete sich am Freitag gegen 14:30 Uhr die Handgelenktasche an, die ein 86-Jähriger versehentlich am Einkaufswagen eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Spielborn" in Schwarza hängen ließ. Ein Zeuge fand die Tasche kurz danach in einem Müllkübel vor dem Einkaufsmarkt. Der Inhalt war dem ersten Anschein nach noch vollständig, bis auf 350 Euro Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell