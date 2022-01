Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt im Doppelpack

Saalfeld (ots)

Am 30.12.2021, gegen 20:00 Uhr, wurde ein 30-jähriger Pkw Fahrer in Saalfeld, Sonneberger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier wurde beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. In der Silvesternacht wurde der 30-jährige in der Pößnecker Straße in Saalfeld erneut festgestellt. Bei dieser Feststellung führte er ein Fahrrad im Straßenverkehr, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab diesmal einen Wert von über zwei Promille, was eine erneute Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr nach sich zog.

