Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zigarettenautomat gesprengt

Zeugen gesucht

Saalfeld/Schmiedefeld (ots)

In der Silvesternacht wurde im Saalfelder Ortsteil Schmiedefeld, Am Markt ein dort aufgestellter Zigarettenautomat offensichtlich mittels pyrotechnischer Erzeugnisse gesprengt und die im Automaten befindlichen Zigaretten entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, werden gebeten, sich mit der Saalfelder Polizei, Tel.03671/560, in Verbindung zu setzen.

