Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Oberweißbach (ots)

Am 10.11.2021, gegen 19:30 Uhr, kam es in Oberweißbach zu einem Unfall mit anschließenden unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der mutmaßliche Unfallverursacher befuhr die Deesbacher Straße vom Kirchberg kommend in Richtung Sonneberger Straße. Beim Einfahren in die Sonneberger Straße touchierte dieser ein Verkehrszeichen, welches hierdurch umgeknickt wurde und in der Folge an der Hauswand der Sonneberger Straße 84 entlangschliff. Am Haus entstand ebenfalls Sachschaden. Vom Verursacher ist nur bekannt, dass es sich möglicherweise um einen Schwerlasttransport handelte. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell